Damit hat keiner bei Adevinta ASA gerechnet!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Adevinta Asa wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Adevinta Asa diskutiert. An drei Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es erneut vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Adevinta Asa derzeit bei 8,41 EUR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 9,73 EUR 15,7 Prozent über diesem Wert. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die aktuelle Bewertung mit einem Niveau von 78,38 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI und RSI25.

