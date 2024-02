Damit hat keiner bei Acrow Formwork and Constructionrvices gerechnet!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Acrow festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. Auch die Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen hat abgenommen. Zusammenfassend wird daher die Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Ein weiteres Signal, das die technische Analyse liefert, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Acrow liegt bei 35, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. Die Mehrheit der Meinungen in den Kommentaren der letzten Wochen war positiv. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Die charttechnische Bewertung zeigt zudem ein positives Signal, da der aktuelle Aktienkurs deutlich über dem GD200 liegt und auch der GD50 eine positive Kursentwicklung aufzeigt. Somit wird der Kurs der Acrow-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.