Damit hat keiner bei Academies Australasia gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Academies Australasia liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt sich der Wert bei 75, was als überkauft gilt und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Academies Australasia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 0,31 AUD beträgt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,27 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion weisen auf signifikante Unterschiede hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.