Damit hat keiner bei Abercrombie, Fitch gerechnet!

Der Aktienkurs von Abercrombie & Fitch hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 220,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -17,24 Prozent eine Outperformance von +237,61 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -4,65 Prozent im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt, nämlich um 225,01 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Entwicklung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Abercrombie & Fitch-Aktie tendiert ebenfalls zur Einschätzung "Neutral", mit 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 28 USD, was einer künftigen Performance von -66,48 Prozent entsprechen würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich eine gemischte Bewertung der Abercrombie & Fitch-Aktie, mit starken Performance-Zahlen, aber negativen Trends im Sentiment und der Anleger-Stimmung. Die Analysteneinschätzung tendiert ebenfalls zur Neutralität.