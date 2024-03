Damit hat keiner bei AVIVA gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aviva-Aktie zeigt einen Wert von 44 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 44,42. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 407,18 GBP für die Aviva-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 447,7 GBP, was einem Unterschied von +9,95 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 433,18 GBP zeigt einen ähnlichen positiven Trend mit einem letzten Schlusskurs, der nur um +3,35 Prozent davon abweicht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aviva. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde festgestellt, dass über Aviva mehr diskutiert wurde als üblich und die Aufmerksamkeit der Anleger zunimmt, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Ergebnisse, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ergibt insgesamt ein positives Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Bewertung für die Aviva-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.