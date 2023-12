Damit hat keiner bei ARC gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Die langfristige Diskussion über Arc zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arc insgesamt 12 Analystenbewertungen, wovon 11 als "gut" und 1 als "neutral" bewertet wurden. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "gut" eingestuft, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 27,13 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 41,5 Prozent bedeutet. Somit erhält Arc eine positive Gesamtbewertung für diesen Abschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 73,38, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,12, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine negative Bewertung für Arc.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Arc daher eine positive Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass die langfristige Diskussion neutral ist, die Analysten eine positive Bewertung abgeben, während der RSI einen negativen Trend anzeigt. Die Anlegerstimmung ist jedoch insgesamt positiv.