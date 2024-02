Gemini Investments Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Gemini Investments-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,35 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,237 HKD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -32,29 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,26 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -8,85 Prozent führt. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristigere Entwicklung der Aktie.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gemini Investments einen Wert von 25 auf, was vergleichbar mit dem Durchschnittswert der Branche "Kapitalmärkte" ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gemini Investments sowohl auf 7- (100 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (89,66 Punkte) als überkauft eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Diskussionintensität der Gemini Investments-Aktie als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.