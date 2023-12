Damit haben die Anleger von icad nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "iCAD":

Der Aktienkurs von Icad verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,45 Prozent, was 11,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,53 Prozent im Bereich "Gesundheitspflege" liegt. Im Sektor "Gesundheitstechnologie" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -17,64 Prozent, und Icad übertrifft diesen Wert um 14,19 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Icad. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über Icad waren insgesamt weniger intensiv als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Icad insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose für Icad liegt bei 3,17 USD, was einem Aufwärtspotential von 91,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Icad aktuell bei 1,75 USD liegt, und der Aktienkurs selbst bei 1,65 USD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,5 USD, was einem positiven Signal von "Gut" entspricht. Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".