Damit haben die Anleger von Zhejiang Sunflower Light Energy Science nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie beträgt 45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 67,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Zhejiang Sunflower Great Health konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,21 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (3,04 CNH) liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Sunflower Great Health bei 102, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung".

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie auf der Basis des Relative Strength Index, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und fundamentaler Bewertung.