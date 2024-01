Damit haben die Anleger von Zhejiang Satellite Petrochemical nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Satellite Chemical liegt das aktuelle KGV bei 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Satellite Chemical aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Für Investoren, die in die Aktie von Satellite Chemical investieren möchten, liegt die Dividendenrendite bei 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemieunternehmen bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 1,93 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Satellite Chemical auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 29,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Satellite Chemical weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Satellite Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt. Dies liegt 8,31 Prozent über dem Durchschnitt der Branche (-6,67 Prozent). Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.