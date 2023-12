Damit haben die Anleger von Zhejiang Runtu nicht gerechnet

Die technische Analyse der Zhejiang Runtu zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 7,03 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 6,15 CNH liegt und somit einen Abstand von -12,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,6 CNH. Dies führt zu einer Differenz von -6,82 Prozent und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich ein negatives Bild auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine bessere Performance der Zhejiang Runtu, mit einem Rückgang des Aktienkurses um -5,79 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum Durchschnittsrückgang von -8,15 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,36 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Zhejiang Runtu um 2,36 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Zhejiang Runtu 3,78 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,59 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Runtu bei 44,48, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

