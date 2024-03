Damit haben die Anleger von Zhejiang Jiemei Electronic nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Jiemei Electronic &. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 25,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 32,74, was bedeutet, dass Zhejiang Jiemei Electronic & hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,85 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 13,79 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -23,05 Prozent, und Zhejiang Jiemei Electronic & liegt aktuell 13,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jiemei Electronic & bei 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Zhejiang Jiemei Electronic & niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten, mit einer Differenz von 1,58 Prozentpunkten (0,45 % gegenüber 2,03 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".