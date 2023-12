Damit haben die Anleger von Yuka Group nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Yuka-Aktie wurden in den letzten Monaten analysiert. Es zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Yuka-Aktie bei 0,03 USD, was als schlecht eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt ebenfalls -11,67 Prozent, was erneut auf ein schlechtes Signal hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Yuka-Aktie ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Aktie. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yuka beschäftigt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yuka-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte RSI-Bewertung für die Yuka-Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse der Yuka-Aktie zu einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung führen.