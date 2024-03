Damit haben die Anleger von Yongmao nicht gerechnet

Die Aktie von Yongmao wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 6, was im Vergleich zum Branchenmittel von 22,19 deutlich günstiger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Yongmao-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Yongmao-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -6,34 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es ebenfalls keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Yongmao eine "Gut"-Empfehlung aufgrund der fundamentalen Analyse, während die technische und Anleger-Sentiment-Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führen.