Damit haben die Anleger von Yan Tat nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war auch die Aktie von Yan Tat Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausreißer. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yan Tat befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird gewöhnlich in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Yan Tat beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,91 Prozent und liegt damit um 7,19 Prozent über dem Mittelwert (3,72) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Yan Tat aktuell bei 1,11 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,09 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,8 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 1,08 HKD ergibt sich eine Differenz von +0,93 Prozent und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Yan Tat mit einer Rendite von -8,95 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,28 Prozent aufweist, liegt Yan Tat mit 6,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.