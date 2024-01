Damit haben die Anleger von Xos nicht gerechnet

Der aktuelle Kurs der Xos liegt bei 8,49 USD und ist damit um 21,9 Prozent unter dem GD200 (10,87 USD). Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den Durchschnitt der Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 8,43 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +0,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Xos als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse. Bei einem RSI von 41,28 gilt die Xos ebenfalls als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,96 und bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage bezüglich der Xos verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurden insbesondere positive Themen rund um Xos diskutiert, was diese Bewertung bestätigt.