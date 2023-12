Damit haben die Anleger von Xinyi Energy Holdings nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Xinyi Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,65 Punkte, was darauf hindeutet, dass Xinyi Energy momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Abweichung beträgt -28,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 1,4 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktieneinschätzungen auswirkt. In Bezug auf Xinyi Energy haben wir eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Die Diskussionen rund um Xinyi Energy auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Aktie von Xinyi Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

