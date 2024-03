Damit haben die Anleger von Xinxiang Chemical Fibre nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Xinxiang Chemical Fiber hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -23,56 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,77 Prozent für Xinxiang Chemical Fiber. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -23,56 Prozent, was bedeutet, dass Xinxiang Chemical Fiber um 9,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs von Xinxiang Chemical Fiber mit 2,77 CNH nun -4,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -12,89 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xinxiang Chemical Fiber unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Xinxiang Chemical Fiber ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xinxiang Chemical Fiber-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,93, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,7, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.