Damit haben die Anleger von XinJiang Beixin Road, Bridge Construction nicht gerechnet

Derzeit schüttet Xinjiang Beixin Road & Bridge niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Dies entspricht einer Differenz von 1,58 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,58 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xinjiang Beixin Road & Bridge eine Performance von -28,09 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -18,88 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,2 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,18 Prozent hatte, liegt Xinjiang Beixin Road & Bridge 9,91 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Xinjiang Beixin Road & Bridge-Aktie beträgt aktuell 30, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,2, was bedeutet, dass Xinjiang Beixin Road & Bridge weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Xinjiang Beixin Road & Bridge in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.