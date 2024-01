Damit haben die Anleger von Xiangxue Pharmaceutical nicht gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiangxue Pharmaceutical liegt derzeit bei 455,71, was auf den ersten Blick teuer erscheinen mag. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt der aktuelle Wert jedoch auf dem Durchschnittsniveau, mit einem Abstand von 0 Prozent. Daher wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,42 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,15 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 5,55 CNH, was zu einer schlechten Bewertung mit einem Abstand von -7,21 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung aus technischer Sicht.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über Xiangxue Pharmaceutical diskutiert. Die Anleger zeigten sich mehrheitlich positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt kann die Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als neutral mit einer positiven Tendenz eingeschätzt werden.