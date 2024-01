Damit haben die Anleger von Xiamen Wanli Stone Stock nicht gerechnet

Der Aktienkurs von Xiamen Wanli Stone Stock verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,84 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -7,43 Prozent, was zu einer Unterperformance von -3,41 Prozent für Xiamen Wanli Stone Stock führte. Der gesamte "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,43 Prozent, was bedeutet, dass Xiamen Wanli Stone Stock 3,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite zahlt Xiamen Wanli Stone Stock im Vergleich zur Branche Baumaterialien eine Dividendenrendite von 0 %, was 1,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Klassifizierung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, zeigt bei Xiamen Wanli Stone Stock einen Wert von 49,31, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 51,14 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator für Aktien, zeigt zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu Xiamen Wanli Stone Stock. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.