Damit haben die Anleger von XTPL nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Xtpl betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,48 Punkten, was bedeutet, dass Xtpl derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Xtpl liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 69,31. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Xtpl festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Xtpl in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf Xtpl als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Xtpl derzeit bei 155,48 PLN, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 134 PLN und hat damit einen Abstand von -13,82 Prozent aufgebaut. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" aufgrund einer aktuellen Differenz von -10,36 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Zeiträume, der Xtpl als "Schlecht" einstuft.