Damit haben die Anleger von Wolters KluwerV nicht gerechnet

Die technische Analyse der Wolters Kluwer-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 116,58 EUR. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 128,15 EUR, was einem Unterschied von +9,92 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 124,53 EUR, was einer ähnlichen Höhe (+2,91 Prozent) zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Wolters Kluwer-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Kommunikation über Wolters Kluwer in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingeschätzt. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Wolters Kluwer deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wolters Kluwer unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von 1,55 Prozent der Wolters Kluwer-Aktie liegt 1,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Professionelle Dienstleistungen", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie als lukratives Investment eingeschätzt und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.