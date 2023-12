Damit haben die Anleger von Wheaton Precious Metals nicht gerechnet

Die Anleger-Stimmung bei Wheaton Precious Metals ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen in den sozialen Medien. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einschätzung der Aktie.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Wheaton Precious Metals in den letzten 12 Monaten eine gute Performance von 16,02 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Outperformance von 22,03 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Wheaton Precious Metals mit 22,03 Prozent über dem Durchschnitt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Wheaton Precious Metals mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,99 günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 328,78. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Analystenbewertungen der Wheaton Precious Metals-Aktie ergaben insgesamt ein positives Rating. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 33,47 Prozent entspricht.

