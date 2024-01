Damit haben die Anleger von Wharf Real Estate Investment nicht gerechnet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Wharf Real Estate Investment bleibt positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung an vier Tagen vorwiegend positiv und an zwei Tagen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz und die Stimmungslage gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Wharf Real Estate Investment. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 35,5 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,4 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -25,63 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 26,29 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Wharf Real Estate Investment als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 25,88, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,31 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Gut".