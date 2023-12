Damit haben die Anleger von Westar Resources Ltd nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Westar-Aktie wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Westar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Westar insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Westar-Aktie einen RSI7-Wert von 72,73 und einen RSI25-Wert von 51,61, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Westar-Aktie durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung eher positiv. Somit erhält Westar insgesamt ein "Gut"-Rating auf dieser Basis.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Westar-Aktie, die auf unterschiedlichen Indikatoren basiert.