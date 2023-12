Damit haben die Anleger von West China Cement nicht gerechnet

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei West China Cement zeigen sich interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein positives Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 10, was eine positive Differenz von +4,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" bedeutet. Aus diesem Grund erhält West China Cement von Analysten eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume an und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die West China Cement-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 50 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) wird West China Cement als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 3,07, was eine Abweichung von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,29 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.