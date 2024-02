Damit haben die Anleger von Warehouses de Pauw Comm VA nicht gerechnet

Die Aktie von Warehouses De Pauw CVA wurde kürzlich auf Basis der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 25,76 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs von 25,18 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Bei einer kürzeren Betrachtung von 50 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses jedoch bei 26,83 EUR, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Warehouses De Pauw CVA. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führte.

Darüber hinaus wurde die Stimmung der Anleger durch die Analyse von Kommentaren in den sozialen Medien als neutral eingestuft. Dies führte zu einer weiteren neutralen Bewertung der Aktie.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) für die Aktie ergab unterschiedliche Bewertungen. Der RSI der letzten 7 Tage zeigte einen Wert von 85, was auf eine Überbewertung hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage lag jedoch bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Insgesamt ergab die Analyse der technischen Indikatoren ein gemischtes Bild, was zu einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung der Aktie führte.

