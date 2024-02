Damit haben die Anleger von Wacker Chemie nicht gerechnet

Wacker Chemie wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,36 im Vergleich zum Branchen-KGV von 93,94, was einen Abstand von 90 Prozent darstellt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Chemie bei 121,05 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 99,26 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 103,92 EUR, was einem Abstand von -4,48 Prozent entspricht und daher zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wacker Chemie liegt bei 46,02 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wacker Chemie eingestellt waren, mit insgesamt zwei positiven und fünf negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Wacker Chemie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Darüber hinaus gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"), was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für die Anlegerstimmung führt.