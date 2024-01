Damit haben die Anleger von Vonovia nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Vonovia-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,72 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vonovia.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Vonovia-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um +28,15 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +5,06 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Vonovia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Vonovia in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.