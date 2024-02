Damit haben die Anleger von Vgi Partners nicht gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Regal zeigt der RSI7 aktuell 52 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 liegt mit 37,36 in einem neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Regal war größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nur an einem Tag verzeichnet, während an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand. Die Anleger waren überwiegend neutral eingestellt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Regal diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Regal in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Regal-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt (2,47 AUD) als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (2,61 AUD) liegt.