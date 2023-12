Damit haben die Anleger von Vertiv Holdings Co nicht gerechnet

Die Vertiv-Aktie erhält laut langfristiger Analystenmeinung eine Einschätzung von "Gut". Die Bewertungen setzen sich insgesamt aus 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" zusammen. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie, das bei 17,33 USD liegt, ist ebenfalls von Interesse. Dies würde bedeuten, dass die Aktie künftig eine Performance von -63,31 Prozent erzielen würde, da ihr aktueller Preis bei 47,24 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht". Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein Rating von "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Vertiv als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Vertiv-Aktie beträgt 37,63, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert liegt bei 33,73, was für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit resultiert ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Es gab jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vertiv. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Während der letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Vertiv in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.