Damit haben die Anleger von Vcredit nicht gerechnet

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Vcredit wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird in der Regel in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Vcredit beträgt 11,32 Prozent, was 9,18 Prozent über dem Durchschnitt (2,15) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Vcredit daher als "Gut". Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Vcredit bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der für einen etwas längeren Zeitraum betrachtet wird, zeigt ebenfalls an, dass Vcredit weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,76), und erhält auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Auf Basis des KGV ist Vcredit mit einem Wert von 1,93 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt für "Verbraucherfinanzierung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,23, was einen Abstand von 91 Prozent ergibt. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

