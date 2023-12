Damit haben die Anleger von User Local nicht gerechnet

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber User Local eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält User Local daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von User Local liegt momentan bei 57,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist User Local weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,02), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der User Local-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 2046,91 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 1738 JPY liegt, erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 1678,46 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diese kurzfristigere Analysebasis erhält. In Summe wird die User Local-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei User Local konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält User Local auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.