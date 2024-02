Damit haben die Anleger von United Internet nicht gerechnet

Bei United Internet gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild des Unternehmens beeinflusst haben. Daher wird das Kriterium des Sentiments als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "gut" führt. Somit erhält United Internet in diesem Bereich insgesamt eine "gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat United Internet in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,39 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United Internet eingestellt waren. Dies, zusammen mit den bestätigten Handelssignalen in Richtung "gut", führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung, ebenfalls mit einem "gut"-Rating.

Fundamental betrachtet ist United Internet aus unserer Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 15,99 beträgt, während das Branchen-KGV bei 36,35 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält United Internet daher eine "gut"-Empfehlung.