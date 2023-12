Damit haben die Anleger von United-Guardian nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die technische Analyse der United-Guardian-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 8,26 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 8,18 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -0,97 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert und liegt aktuell bei 7,3 USD. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 12,05 Prozent darüber liegt, wodurch die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine positive Bewertung erhält. Insgesamt erhält die United-Guardian-Aktie in der einfachen Charttechnik eine gute Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass United-Guardian in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,31 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche ergibt sich eine Unterperformance von -692,29 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite um 180,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die United-Guardian-Aktie liegt bei 39,58, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und erhält ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 3,34 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der United-Guardian-Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine Mischung aus neutralen und positiven Bewertungen für die United-Guardian-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, den Branchenvergleich, den RSI und die Dividendenrendite.