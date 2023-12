Damit haben die Anleger von Union Jack Oil nicht gerechnet

Die Union Jack Oil hat in den letzten Tagen eine kurze Entwicklung mit ihrem Kurs von 19,5 GBP gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt -0,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Neutral-Einschätzung führt. Allerdings ist die Aktie im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen um -15,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der GD200 entfernt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Union Jack Oil diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Union Jack Oil weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikation im Internet liefert eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. kaum verändert sind.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Union Jack Oil basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der Kommunikation im Internet.