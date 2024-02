Damit haben die Anleger von Uber nicht gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass die Uber-Aktie derzeit 17,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Hingegen ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage mit +52,56 Prozent ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Auch die Analyse der sozialen Medien ergab mehrheitlich negative Signale, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 37 und deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 31,57, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Uber basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Uber insgesamt 11 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als gut eingestuft wurden. Allerdings ergibt die Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -26,89 Prozent, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Uber somit eine neutrale Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.