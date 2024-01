Damit haben die Anleger von UUUM nicht gerechnet

Die Analyse von Uuums Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Faktoren. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da die Häufigkeit der Wortbeiträge eine durchschnittliche Aktivität zeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiteres bedeutendes Signal ist der Relative Strength-Index, RSI, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Uuum liegt bei 37,29, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 71,23 jedoch auf eine schlechte Einschätzung hin.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral, wobei positive Themen an zwei Tagen dominieren und an vier Tagen eine neutrale Einstellung herrscht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein Rückgang des Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist eine Abweichung auf, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Uuum daher sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung.