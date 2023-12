Damit haben die Anleger von ULS nicht gerechnet

Die Uls-Aktie wurde anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt einen aktuellen Wert von 3780,91 JPY, was einer Abweichung von +15,71 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4375 JPY entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Uls eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den 50-Tage-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs (4365,7 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Uls-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Uls-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den sozialen Medien wurde Uls in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uls-Aktie liegt bei 46,94, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation. Insgesamt erhält die Uls-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.