Damit haben die Anleger von Tymlez nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI der Noviqtech zeigt einen Wert von 100, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt einen Wert von 50, was auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen waren nicht vorhanden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung größtenteils neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Noviqtech. Als Ergebnis wird die Aktie als "Neutral" bewertet und ergibt eine Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Noviqtech-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite der Noviqtech-Aktie, basierend auf dem aktuellen Kursniveau, 0 Prozent und liegt somit 4,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 4,18). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

