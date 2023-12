Damit haben die Anleger von Twelve Investment Co II nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Twelve Seas Investment Ii liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Twelve Seas Investment Ii von 10,6 USD eine Entfernung von +2,12 Prozent vom GD200 (10,38 USD) auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,51 USD auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Twelve Seas Investment Ii-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Twelve Seas Investment Ii in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.