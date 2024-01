Damit haben die Anleger von Tunghsu Azure Renewable Energy nicht gerechnet

Die Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200-Wert liegt bei 4,01 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,64 CNH) um -9,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,81 CNH, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Tunghsu Azure Renewable Energy 1207. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Tunghsu Azure Renewable Energy Aktie. Der RSI7-Wert liegt bei 35,29 und der RSI25-Wert bei 59,18, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Tunghsu Azure Renewable Energy positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.