Damit haben die Anleger von Tsukamotoration nicht gerechnet

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Tsukamoto in den letzten Wochen nur wenig verändert, und deshalb bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher erhält Tsukamoto auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Tsukamoto-Aktie 1323,07 JPY, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1165 JPY liegt. Auf dieser Basis erhält Tsukamoto somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1203,66 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Tsukamoto auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Tsukamoto in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" einbringt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Tsukamoto ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tsukamoto-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,31 und ein Wert für den RSI25 von 50,53. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.