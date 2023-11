Damit haben die Anleger von Troika Media nicht gerechnet

Troika Media Aktie erhält "Schlecht"-Rating aufgrund des Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger wird als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ waren.

Die langfristige Kommunikation im Netz deutet auf eine normale Aktivität hin, wobei sich die Stimmungsänderungen kaum verändert haben. Die Gesamtbewertung für diesen Faktor ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Troika Media um 33,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was eine negative kurzfristige Einschätzung bedeutet. In den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 79,82 Prozent, was ebenfalls als negativ bewertet wird.