Damit haben die Anleger von Treasury Metals nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Treasury Metals liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Hinblick auf Treasury Metals deuten auf eine mittlere Aktivität und eine konstante Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Treasury Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Treasury Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,15 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Treasury Metals-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.