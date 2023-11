Damit haben die Anleger von Toll Brothers nicht gerechnet

Analysten bewerten die Toll Brothers-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, bei denen es zu 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Kurzfristig betrachtet ergibt dies eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 65,83 USD, was einer Abwärtsprognose von -5,64 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Toll Brothers somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktie von Toll Brothers erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,61 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Toll Brothers damit um 64,61 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt hingegen -1,96 Prozent. Toll Brothers übertrifft diesen Wert um 68,57 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Toll Brothers in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An sieben Tagen gab es positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Toll Brothers basierend auf dem Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Toll Brothers wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Außerdem hat sich die Stimmungsänderung in eine negative Richtung entwickelt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.