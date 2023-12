Damit haben die Anleger von Tokyo Rakutenchi nicht gerechnet

Die technische Analyse der Tokyo Rakutenchi-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 4361,98 JPY und der aktuelle Kurs liegt bei 6870 JPY, was eine Abweichung von +57,5 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4926,6 JPY) liegt mit einer Abweichung von +39,45 Prozent über dem aktuellen Kurs von 6870 JPY. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb Tokyo Rakutenchi auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,75 und für 25 Tage bei 6,17, was jeweils zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung ermöglicht. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung für Tokyo Rakutenchi.