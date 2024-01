Damit haben die Anleger von Tokai Lease nicht gerechnet

Die Tokai Lease-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1302,36 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1323 JPY, was einem Unterschied von +1,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1282,34 JPY wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tokai Lease-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Tokai Lease war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten vier Wochen konnte keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Tokai Lease in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tokai Lease-Aktie liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 41,39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tokai Lease.