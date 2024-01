Damit haben die Anleger von Tidewater Midstream and Infrastructure nicht gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie liegt mit 33,48 unter dem Branchendurchschnitt von 67 für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aufgrund des niedrigeren KGV als preisgünstig betrachtet werden kann und aufgrund fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als neutral eingestuft wird, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen in den letzten sieben und 25 Tagen. Der RSI7 liegt bei 40 und der RSI25 bei 46,34, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,31 Prozent erzielt, was 3,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,26 Prozent für Energieaktien liegt. Das bedeutet, dass die Aktie insgesamt eine positive Bewertung für ihre Performance erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität der Aktie durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass die Tidewater Midstream And Infrastructure-Aktie in Bezug auf das KGV und die Aktienkursentwicklung positiv abschneidet, während das Sentiment und der Buzz im Internet eher negativ sind.